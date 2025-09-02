Форма поиска по сайту

Новости

02 сентября, 04:15

Город

"Новости дня": в Панфиловском переулке обновили дом с 80-летней историей

В районе Арбат завершили капитальный ремонт жилого дома, построенного почти 80 лет назад. Здание сочетает элементы конструктивизма, неоклассицизма и модерна. Главной задачей ремонта было сохранение его исторического облика.

Фасад очистили, восстановили штукатурку и кирпич, декоративные элементы и цвет воссоздали с исторической точностью. Всего в переулках Арбата по программе капитального ремонта уже привели в порядок около 30 домов.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
городвидео

