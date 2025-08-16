"Новости дня": в Бирюлеве Восточном завершают капремонт жилого дома

В Бирюлеве Восточном подходит к концу капитальный ремонт дома, которому более 40 лет. Здание не обновлялось с момента постройки. Теперь ему возвращают внешний вид и устраняют проблемы, связанные с износом стен и межпанельных швов.

Фасад уже приобрел современный облик, впереди – ремонт подъездов, новое покрытие цоколя и обустройство отмостки. Все работы направлены на то, чтобы сделать жизнь жителей комфортнее. Подробнее – в программе "Новости дня".