16 августа, 23:20

Город

"Новости дня": в Бирюлеве Восточном завершают капремонт жилого дома

"Новости дня": срок ожидания эндоскопии в Москве сократился до нескольких дней

"Новости дня": жители Западного Дегунина начали осмотр квартир по реновации

"Новости дня": новая набережная открылась в Покровском-Стрешневе

"20 минут": "Матчасть. Экономика города"

"Сити": Большая Дмитровка

"Сити. Едим": гастрокластер в районе Белорусского вокзала

"Кармен" показали в рамках фестиваля "Театральный бульвар"

Гостей фестиваля "Москва 2030" ждут симфонический концерт и гонки дронов

Поклонники в Москве вспомнили Виктора Цоя

В Бирюлеве Восточном подходит к концу капитальный ремонт дома, которому более 40 лет. Здание не обновлялось с момента постройки. Теперь ему возвращают внешний вид и устраняют проблемы, связанные с износом стен и межпанельных швов.

Фасад уже приобрел современный облик, впереди – ремонт подъездов, новое покрытие цоколя и обустройство отмостки. Все работы направлены на то, чтобы сделать жизнь жителей комфортнее. Подробнее – в программе "Новости дня".

