21 августа, 00:40Город
"Новости дня": капремонт пятиэтажного дома начался в Сокольниках
В Сокольниках приступили к капитальному ремонту дома, которому в 2025 году исполняется 66 лет.
Внешний вид и коммуникации пятиэтажного дома в Старослободском переулке за эти годы износились. Например, постоянно протекали балконы.
Планируется поэтапно обновить фасады, крышу и внутренние коммуникации здания. Стены покроют армированной сеткой и после этого заново оштукатурят и покрасят. Подробнее – в программе "Новости дня".