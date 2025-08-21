"Новости дня": капремонт пятиэтажного дома начался в Сокольниках

В Сокольниках приступили к капитальному ремонту дома, которому в 2025 году исполняется 66 лет.

Внешний вид и коммуникации пятиэтажного дома в Старослободском переулке за эти годы износились. Например, постоянно протекали балконы.

Планируется поэтапно обновить фасады, крышу и внутренние коммуникации здания. Стены покроют армированной сеткой и после этого заново оштукатурят и покрасят. Подробнее – в программе "Новости дня".

