Участник Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

21 августа, 00:40

Город

"Новости дня": капремонт пятиэтажного дома начался в Сокольниках

"Новости дня": капремонт пятиэтажного дома начался в Сокольниках

25% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве до утра 21 августа

Очередные испытания беспилотной "Ласточки" прошли на МЦК

Джазовый оркестр выступил на площадке фестиваля "Театральный бульвар"

Температура в Москве не поднимется выше 16 градусов днем 21 августа

Свыше 10 тонн гуманитарной помощи отправлено из Москвы в ЛНР и ДНР

Синоптики предупредили москвичей о непогоде вечером 20 августа

Два иномарки загорелись на Кутузовском проспекте в Москве

В Сокольниках приступили к капитальному ремонту дома, которому в 2025 году исполняется 66 лет.

Внешний вид и коммуникации пятиэтажного дома в Старослободском переулке за эти годы износились. Например, постоянно протекали балконы.

Планируется поэтапно обновить фасады, крышу и внутренние коммуникации здания. Стены покроют армированной сеткой и после этого заново оштукатурят и покрасят. Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
