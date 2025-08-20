Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Новости

20 августа, 15:15

Общество

Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве 20 и 21 августа

Минимум 25% от всего месячного объема небесной влаги может выпасть в Москве 20 и 21 августа. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, с северо-запада на Москву надвигается мощная армада кучево-дождевых облаков, связанная с холодным атмосферным фронтом, который накроет столицу вечером 20 августа.

Сначала заморосит дождь, в вечерний час пик он примет уже ливневый характер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществопогодагородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

