Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве 20 и 21 августа
Минимум 25% от всего месячного объема небесной влаги может выпасть в Москве 20 и 21 августа. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, с северо-запада на Москву надвигается мощная армада кучево-дождевых облаков, связанная с холодным атмосферным фронтом, который накроет столицу вечером 20 августа.
Сначала заморосит дождь, в вечерний час пик он примет уже ливневый характер.
