"Новости дня": в Тверском районе скоро завершится капитальный ремонт жилого дома

В Тверском районе завершается капитальный ремонт жилого дома. Фасад здания выходит на 1-ю Тверскую-Ямскую улицу, поэтому восстановлению его исторического облика уделили особое внимание. Жители дома принимали активное участие на всех этапах ремонта, следили за качеством работ и даже выбирали цвет.

Во время акции "День без турникетов" москвичи и туристы впервые смогут попасть на экскурсию в Московский планетарий. Там ученые покажут гостям приборы и инструменты для изучения Вселенной, а также обширную коллекцию метеоритов. Во время акции можно также посетить самые интересные производства Москвы.

