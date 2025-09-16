Форма поиска по сайту

16 сентября, 04:10

Город

"Новости дня": в Тверском районе скоро завершится капитальный ремонт жилого дома

"Новости дня": в Тверском районе скоро завершится капитальный ремонт жилого дома

"Новости дня": новый участок Троицкой линии метро открыли в Москве

"Московский патруль": столичное турагентство оставило клиентов без отпуска и денег

"Московский патруль": силовики ликвидировали мошеннический call-центр в столице

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 сентября

Пожар локализован на складе в Щербинке

Фан-встречи с известными спортсменами и артистами проведут в "Ночь спорта" в Москве

Пассажиры протестировали новые станции Троицкой линии метро Москвы

В Москве завершены основные этапы модернизации Киностудии имени Горького

Москвичи обратились в полицию после кражи цветов и деревьев с их двора

В Тверском районе завершается капитальный ремонт жилого дома. Фасад здания выходит на 1-ю Тверскую-Ямскую улицу, поэтому восстановлению его исторического облика уделили особое внимание. Жители дома принимали активное участие на всех этапах ремонта, следили за качеством работ и даже выбирали цвет.

Во время акции "День без турникетов" москвичи и туристы впервые смогут попасть на экскурсию в Московский планетарий. Там ученые покажут гостям приборы и инструменты для изучения Вселенной, а также обширную коллекцию метеоритов. Во время акции можно также посетить самые интересные производства Москвы.

Подробнее – в программе "Новости дня".

