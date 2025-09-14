Форма поиска по сайту

14 сентября, 18:15

Транспорт

Схема движения транспорта изменилась к открытию нового участка Троицкой линии метро

Схема движения транспорта изменилась к открытию нового участка Троицкой линии метро

Схема движения наземного транспорта изменилась в Москве к открытию нового участка Троицкой линии метро. Корректировки позволят связать жилые районы и социальные объекты со станциями метрополитена.

В частности, в районе Ленинского проспекта и Профсоюзной улицы изменили 16 маршрутов, в Коммунарке и поселении Московском в ТиНАО – четыре. В будни на этих участках будут курсировать до 140 современных автобусов и электробусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортгородвидеоЕкатерина Фоменко

