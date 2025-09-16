Форма поиска по сайту

16 сентября, 07:45

Мэр Москвы

16 сентября, 07:45

Мэр Москвы

Собянин: в колледжах обновлено и создано 1,5 тысячи лабораторий и мастерских

В столичных колледжах за последние три года обновили и создали с нуля около 1,5 тысячи учебных лабораторий и мастерских, сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ. По его словам, учебные площадки оснащаются самым современным оборудованием, таким же, как на городских предприятиях. В ближайшие два года планируется открыть еще примерно 600 мастерских.

При этом большой интерес к колледжам проявляют работодатели. Многие предприятия приглашают студентов на практику еще во время обучения, чтобы они с первого курса знакомились со стандартами компаний и приходили на работу уже подготовленными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыобразованиегородвидеоЕгор БедуляДарья Ермакова

