"Мой район. Место встречи": Обручевский район с Натальей Гвоздиковой

Обручевский – камерный район, который хранит историю нескольких веков. Например, в усадьбе Воронцово пытались создать воздушный шар, который в 1812 году должен был помочь в войне против императора Наполеона I.

В этом выпуске народная артистка России Наталья Гвоздикова покажет, где в ее любимом районе она снималась в кино. Также герои обсудят в студии самую большую в мире съемочную площадку и фильмы, которые создают в кинопарке "Москино".

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".