В Москве стартует проект "Шесть лет – шесть вулканов" для школьников и студентов. Как сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, юные исследователи примут участие в научных экспедициях к вулканам по всему миру.

Первой локацией станет Танзания. Прием заявок откроется 16 сентября и продлится до 23 октября. По словам руководителя экспедиции, российского полярного путешественника Матвея Шпаро, претендентам предстоит пройти семиэтапный отбор, включающий онлайн-тест по знаниям о вулканах, учебные сборы и научный форум.

