Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 10:30

Общество

В Москве стартует проект "Шесть лет – шесть вулканов" для школьников и студентов

В Москве стартует проект "Шесть лет – шесть вулканов" для школьников и студентов

"Утро": москвичам рассказали о погоде 11 сентября

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 757 мм ртутного столба 11 сентября

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 36% 11 сентября

Россиян могут арестовать за анекдот

Эксперты рассказали, какую роль играет поза во время сна в поддержании здоровья мозга

Россиян обязали заранее предупреждать кредитные организации о смене номера телефона

Эксперты предупредили о риске закрытия до 90% ПВЗ в России

Российские компании стали активно искать сотрудников

305 детей родились в Москве 10 сентября

В Москве стартует проект "Шесть лет – шесть вулканов" для школьников и студентов. Как сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, юные исследователи примут участие в научных экспедициях к вулканам по всему миру.

Первой локацией станет Танзания. Прием заявок откроется 16 сентября и продлится до 23 октября. По словам руководителя экспедиции, российского полярного путешественника Матвея Шпаро, претендентам предстоит пройти семиэтапный отбор, включающий онлайн-тест по знаниям о вулканах, учебные сборы и научный форум.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика