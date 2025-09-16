Форма поиска по сайту

16 сентября

Политика

Несколько стран Евросоюза отказались вводить ограничения на выдачу виз россиянам

Несколько стран Евросоюза отказались вводить ограничения на выдачу виз россиянам. Вето наложили Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия.

Накануне еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер сообщил, что ЕС не имеет юридических оснований для полного запрета выдачи туристических виз гражданам России. Однако эксперты считают, что Евросоюз хочет ввести такие ограничения в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. Кроме того, Брюссель рассматривает возможность ограничения свободы передвижения российских дипломатов.

