Несколько стран Евросоюза отказались вводить ограничения на выдачу виз россиянам. Вето наложили Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия.

Накануне еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер сообщил, что ЕС не имеет юридических оснований для полного запрета выдачи туристических виз гражданам России. Однако эксперты считают, что Евросоюз хочет ввести такие ограничения в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. Кроме того, Брюссель рассматривает возможность ограничения свободы передвижения российских дипломатов.

