09 сентября, 16:30

Город

Благодаря "Лету в Москве" кафе и рестораны нарастили обороты на 24,1%

Благодаря проекту "Лето в Москве" кафе и рестораны нарастили обороты на 24,1%. Выручка компаний, связанных с общепитом, культурой и досугом, только за июнь и июль составила 195 миллиардов рублей.

Ключевой площадкой стал проект "Сделано в Москве", арт-павильоны которого этим летом посетили более 1,5 миллиона человек, а количество брендов-участников выросло до 700. Всего столичные предприниматели создали почти 3 тысячи уникальных площадок, организовали около 2 тысяч бесплатных событий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

