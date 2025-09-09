Благодаря "Лету в Москве" кафе и рестораны нарастили обороты на 24,1%

Благодаря проекту "Лето в Москве" кафе и рестораны нарастили обороты на 24,1%. Выручка компаний, связанных с общепитом, культурой и досугом, только за июнь и июль составила 195 миллиардов рублей.

Ключевой площадкой стал проект "Сделано в Москве", арт-павильоны которого этим летом посетили более 1,5 миллиона человек, а количество брендов-участников выросло до 700. Всего столичные предприниматели создали почти 3 тысячи уникальных площадок, организовали около 2 тысяч бесплатных событий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.