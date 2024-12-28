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28 декабря, 12:55

Общество

"Сделано в Москве": свечи Unification love

"Сделано в Москве": свечи Unification love

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Основатели бренда Unification love Дарья и Михаил Давыдовы занимаются изготовлением интерьерных свечей. Их бизнес начался с производства в квартире и стартовых 10 тысяч рублей, а в настоящее время пара выпускает около 5 тысяч свечей в месяц.

Их многие дизайнеры выбирают в качестве украшения дома для своих клиентов. Все изделия выполнены в форме разных грибов, что является узнаваемой фишкой бренда. Подробнее – "Сделано в Москве".

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