"Сделано в Москве": свечи Unification love

Основатели бренда Unification love Дарья и Михаил Давыдовы занимаются изготовлением интерьерных свечей. Их бизнес начался с производства в квартире и стартовых 10 тысяч рублей, а в настоящее время пара выпускает около 5 тысяч свечей в месяц.

Их многие дизайнеры выбирают в качестве украшения дома для своих клиентов. Все изделия выполнены в форме разных грибов, что является узнаваемой фишкой бренда. Подробнее – "Сделано в Москве".