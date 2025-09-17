Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

17 сентября, 15:57

Безопасность
МВД РФ: поддельные аккаунты цветочных магазинов используют чужие фото и занижают цены

В МВД РФ назвали признаки поддельных цветочных онлайн-магазинов

Фото: 123RF/loonara

Мошенники в аккаунтах поддельных цветочных магазинов используют чужие фотографии и явно занижают цены, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

На поддельном аккаунте могут быть указаны адреса, принадлежащие сторонним организациям, которые не имеют отношения к продаже цветов. Помимо этого, отсутствует официальный сайт, возможность оплаты онлайн и публичные юридические данные.

В ведомстве отметили, что общение чаще всего ведется через мессенджеры, а под публикациями нет возможности оставить комментарий. При этом для подтверждения заказа требуется полная или частичная оплата.

По данным МВД, случаи мошенничества при заказе цветов через социальные сети продолжают фиксироваться. Пользователь находит аккаунт с красивыми фотографиями букетов и связывается с "продавцом" через мессенджер. Ему предоставляют реквизиты для оплаты, обычно это карта физического лица, но после перевода денег связь обрывается, а заказ не выполняется.

Ранее стало известно, что мошенники начали притворяться школьными психологами, чтобы обмануть россиян. Они рассылают ссылки на поддельные сайты государственных сервисов с пометкой, что ребенок якобы не прошел обязательное тестирование. В результате жертвам сообщают об утечке информации или угрозе уголовного преследования за действия, якобы совершенные от их имени.

