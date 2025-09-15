Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Мошенники начали притворяться школьными психологами, чтобы обмануть россиян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на специалистов ВТБ.

Согласно новой схеме, злоумышленники представляются школьными психологами, после чего рассылают ссылки на поддельные сайты государственных сервисов с пометкой, что ребенок якобы не прошел обязательное тестирование.

"Сценарий завершается дистанционными проверками и передачей денег и ценностей лжекурьеру", – предупредили эксперты.

Ссылки ведут на фишинговый сайт, который позволяет мошенникам получить доступ к личным данным. В результате жертвам сообщают об утечке информации или угрозе уголовного преследования за действия, якобы совершенные от их имени.

Злоумышленники запугивают как детей, так и их родителей, а также требуют включить видеозапись и устроить проверку дома, собрать ценные вещи и деньги для передачи курьеру.

Как подчеркнул вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин, обычным гражданам никогда не звонят представители Центробанка или финмониторинга. Также важно, чтобы дети в первую очередь обращались за советом к взрослым.

В свою очередь, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина напомнила, что главной целью мошенников является эмоциональная реакция потенциальной жертвы.

"В подозрительной ситуации ваша первоочередная задача – создать искусственный стоп-сигнал", – приводит слова Шпагиной RT.

Согласно советам эксперта, нужно прервать разговор под любым предлогом и сделать паузу, чтобы успокоиться и вырваться из-под давления злоумышленника. Важно оценить собственные эмоции, срочность решения и реалистичность поступившего предложения.

Кроме того, добавила Шпагина, нужно понимать, почему предложение поступило конкретно вам, а также – можно ли проверить информацию независимо.

Ранее сообщалось, что мошенники разработали схемы, втягивающие в преступления студентов. Злоумышленники представляются сотрудниками вуза и "Росфинмониторинга". Молодых людей принуждают сотрудничать с якобы правоохранительными органами. Однако в действительности студенты начинают заниматься преступной деятельностью.

