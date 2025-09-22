"Мой район. Место встречи": район Хамовники с Алексеем Ягудиным

Хамовники – тихий зеленый район в нескольких километрах от Кремля. Сердце Хамовников – легендарный спортивный комплекс "Лужники". Главная спортивная арена России помнит успехи отечественных спортсменов и яркие выступления зарубежных музыкальных суперзвезд.

В этом выпуске олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о своих тренировках в "Лужниках" и как он участвовал здесь в ледовых шоу. Также в программе приняли участие психолог Евгений Идзиковский, председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов, московский шеф-повар Андрей Шамов и москвовед Виктория Успенская.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".