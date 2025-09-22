Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 07:55

Город

"Мой район. Место встречи": район Хамовники с Алексеем Ягудиным

"Мой район. Место встречи": район Хамовники с Алексеем Ягудиным

"Новости дня": подросткам расскажут о приумножении сбережений на фестивале в Москве

Массовые спортивные события собрали десятки тысяч участников в Москве

Станции "Котельники" столичного метро исполнилось 10 лет

Температура может приблизиться к 30 градусам в Москве 22 сентября

"Это Москва. Инфраструктура": трамвайные пути

Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Поезда не будут ходить от "Октябрьской" до "Новых Черемушек" в Москве 27 и 28 сентября

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 744 мм ртутного столба 22 сентября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 22 сентября

Хамовники – тихий зеленый район в нескольких километрах от Кремля. Сердце Хамовников – легендарный спортивный комплекс "Лужники". Главная спортивная арена России помнит успехи отечественных спортсменов и яркие выступления зарубежных музыкальных суперзвезд.

В этом выпуске олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о своих тренировках в "Лужниках" и как он участвовал здесь в ледовых шоу. Также в программе приняли участие психолог Евгений Идзиковский, председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов, московский шеф-повар Андрей Шамов и москвовед Виктория Успенская.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Читайте также
Программа: Мой район. Место встречи
городвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика