22 сентября, 16:30

Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

В Москве началось строительство Бирюлевской линии метро. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Сейчас активно строятся 3 станции: "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар".

Новая линия придет в районы Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное и улучшит транспортное обслуживание районов Даниловский, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Царицыно. В этих районах живет около миллиона москвичей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

