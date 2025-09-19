Оплата по биометрии заработала на всех турникетах Калужско-Рижской линии метро. Этот современный платежный сервис экономит время пассажирам.

Чтобы им пользоваться, надо зарегистрироваться в приложении "Метро Москвы", приложить свою фотографию и привязать банковскую карту. Оранжевая линия метро стала уже 14-ой по счету, где оплата по биометрии работает на всем оборудовании для прохода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.