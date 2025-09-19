Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 06:30

Транспорт

Оплата по биометрии заработала на всех турникетах Калужско-Рижской линии метро

Оплата по биометрии заработала на всех турникетах Калужско-Рижской линии метро

В столице временно ограничат движение на ряде улиц из-за Московского марафона

В Госдуме предложили разрешить ездить по выделенкам людям с инвалидностью и мотоциклистам

Владельцев мощных авто предупредили о повышении утильсбора

Авиакомпания "Уральские авиалинии" внезапно отказалась от рейсов в Геленджик

Строительство одного из крупнейших дорожных проектов в Москве подходит к концу

"Новости дня": оплата по биометрии заработала на турникетах еще одной линии метро Москвы

Новый путепровод в виде подковы построят в Москве

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 18 сентября

"Новости дня": новые электробусы вышли на маршрут № 111 в Москве

Оплата по биометрии заработала на всех турникетах Калужско-Рижской линии метро. Этот современный платежный сервис экономит время пассажирам.

Чтобы им пользоваться, надо зарегистрироваться в приложении "Метро Москвы", приложить свою фотографию и привязать банковскую карту. Оранжевая линия метро стала уже 14-ой по счету, где оплата по биометрии работает на всем оборудовании для прохода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспорттехнологииметрогородвидеоДмитрий НайдаДарья Ермакова