В России туристы смогут заселяться в отели по биометрии. Также вместо обычного паспорта можно будет предоставлять загранпаспорт или водительские права. Проект постановления правительства об этом уже проходит стадию обсуждений.

Специалисты говорят, что нововведение заметно облегчит жизнь путешественникам. Крупные гостиничные сети, скорее всего, внедрят сервис быстрее, небольшим отелям может потребоваться время.

При этом важно, чтобы они заранее информировали своих потенциальных гостей, если цифровая регистрация у них пока недоступна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.