16 сентября, 12:30

Новости мира: нашествие акул заметили в Египте

Нашествие акул заметили в Египте. Хищников увидели на берегах Хургады и города-курорта Макади. За последние несколько дней даже пришлось закрывать пляжи порядка 10 отелей, среди которых есть пятизвездочные. Сейчас на некоторых из них запрет уже снят, но прибывающих в страну туристов предупреждают об опасности.

В центральной части Индии после проливных дождей началось масштабное наводнение. Потоки воды смывают все постройки. Разрушены в том числе школы и медицинские учреждения. Местные жители спасаются от наводнения, забираясь на крыши домов. К месту стихийного бедствия оперативно направлены спасатели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

