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03 августа, 09:30

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Туристы не смогли вернуть деньги после бронирования туров в "Мэритур"

Туристы не смогли вернуть деньги после бронирования туров в "Мэритур"

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Десятки человек, оплативших туры в агентстве "Мэритур", так и не смогли отправиться в отпуск и вынуждены обращаться в полицию. Компания задолжала клиентам около 8 миллионов рублей, а в отношении директора уже возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Туристы жалуются, что после оплаты бронирования не получили ни билетов, ни ваучеров, а фирма выдавала фальшивые квитанции и почти не заключала договоров. Сейчас в полицию поступило более 20 заявлений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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