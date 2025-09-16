Средства ПВО уничтожили ночью 87 беспилотников над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 87 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

Больше всего дронов было уничтожено над территорией Курской области – 30 БПЛА. Еще 18 беспилотников сбили в Ставропольском крае, 11 – в Ростовской области, 10 – в Брянской области, 5 – в Тульской области, 4 – в Рязанской области, 3 – в Крыму.

Кроме того, по 2 БПЛА уничтожили в Волгоградской и Воронежской областях, а также по 1 – в Нижегородской области и над Черным морем.

Ранее 20-летняя девушка получила сотрясение мозга, а также множественные осколочные ранения груди и ног после детонации беспилотника в Белгороде. Пострадавшую доставили в больницу. Был поврежден фасад соцобъекта в одном из жилых домов.

Кроме того, 3 человека получили ранения при детонации беспилотника возле пассажирского автобуса в Белгороде. В частности, 16-летнюю девочку доставили в детскую больницу с осколочным ранением плеча. Также были госпитализированы еще 2 взрослых человека.