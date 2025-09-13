Три человека пострадали после детонации БПЛА возле автобуса в Белгороде

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Три человека получили ранения при детонации беспилотника возле пассажирского автобуса в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В частности, 16-летнюю девочку доставили в детскую больницу с осколочным ранением плеча СМП. Также были госпитализированы еще два взрослых человека. В результате случившегося транспортное средство было повреждено.

Гладков уточнил, что второй БПЛА атаковал социальный объект и повредил фасад здания.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что атаки на регион не прекращаются уже четвертый день подряд. По его словам, 13 сентября было зафиксировано шесть БПЛА, из них два дрона были уничтожены.

Кроме того, огромное количество атак приходится и на приграничные муниципальные образованиям. В связи с этим Гладков охарактеризовал ситуацию в регионе как сложную. Он призвал местных жителей следить за сведениями из телеграм-каналов, где сообщается местонахождение вражеский БПЛА.

