Гладков заявил, что атаки БПЛА на Белгород продолжаются четвертый день подряд

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Атаки на Белгород и Белгородский район не прекращаются уже четвертый день подряд. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, на данный момент над Белгородом было выявлено шесть беспилотников, из них два дрона удалось сбить.

"Много атак беспилотников продолжается и по приграничным муниципальным образованиям", – предупредил глава региона, охарактеризовав ситуацию как сложную.

Гладков призвал местных жителей слушать информацию, которая поступает из телеграм-каналов, где рассказывают о местонахождении вражеский БПЛА.

Ранее региональные власти приостановили работу крупных торговых центров, а также перевели все школы на дистанционное обучение после атаки БПЛА, в результате которой было повреждено здание правительства Белгородской области.

Из-за случившегося никто не пострадал. Однако после этого губернатор описывал обстановку в регионе как тяжелую. Гладков призывал местных жителей внимательно относиться к данным, которые приведены в телеграм-канале "Информация БПЛА Белгород, Белгородский район". Этот ресурс уведомляет граждан о приближении беспилотников.

