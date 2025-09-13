13 сентября, 09:34Происшествия
Гладков заявил, что атаки БПЛА на Белгород продолжаются четвертый день подряд
Атаки на Белгород и Белгородский район не прекращаются уже четвертый день подряд. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, на данный момент над Белгородом было выявлено шесть беспилотников, из них два дрона удалось сбить.
"Много атак беспилотников продолжается и по приграничным муниципальным образованиям", – предупредил глава региона, охарактеризовав ситуацию как сложную.
Гладков призвал местных жителей слушать информацию, которая поступает из телеграм-каналов, где рассказывают о местонахождении вражеский БПЛА.
Ранее региональные власти приостановили работу крупных торговых центров, а также перевели все школы на дистанционное обучение после атаки БПЛА, в результате которой было повреждено здание правительства Белгородской области.
Из-за случившегося никто не пострадал. Однако после этого губернатор описывал обстановку в регионе как тяжелую. Гладков призывал местных жителей внимательно относиться к данным, которые приведены в телеграм-канале "Информация БПЛА Белгород, Белгородский район". Этот ресурс уведомляет граждан о приближении беспилотников.
