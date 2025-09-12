12 сентября, 10:54Происшествия
Жительница Белгорода погибла в результате удара ВСУ
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Жительница Белгорода погибла в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Он рассказал, что женщина скончалась на месте происшествия. Глава региона выразил искренние соболезнования родственникам погибшей.
"Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе", – отметил Гладков.
Ранее жительница Белгородской области получила ранение после атаки украинских дронов по селу Дунайка. Женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. Она была доставлена в больницу, где ей оказали необходимую помощь. Однако от госпитализации пострадавшая отказалась.
