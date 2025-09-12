Жительница Белгорода погибла в результате удара ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Жительница Белгорода погибла в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что женщина скончалась на месте происшествия. Глава региона выразил искренние соболезнования родственникам погибшей.

"Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе", – отметил Гладков.

Ранее жительница Белгородской области получила ранение после атаки украинских дронов по селу Дунайка. Женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. Она была доставлена в больницу, где ей оказали необходимую помощь. Однако от госпитализации пострадавшая отказалась.

