Жительница Белгорода получила ранения при детонации беспилотника ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

20-летняя девушка получила сотрясение мозга, а также множественные осколочные ранения груди и ног после детонации беспилотника в Белгороде. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Пострадавшую доставили в больницу. Помимо этого, глава Белгородской области рассказал о повреждении фасада соцобъекта в жилом доме. Также посечены осколками пять машин, которые стояли на парковке.

Кроме того, в поселке Комсомольский Белгородского района беспилотник атаковал частный дом. В настоящее время на месте происшествий работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил, что атаки на Белгород и Белгородский район не прекращаются уже четвертый день подряд. По его словам, 13 сентября над регионом было выявлено шесть беспилотников, из них два дрона удалось сбить.

Он уточнил, что много атак продолжается и по приграничным муниципальным образованиям. В связи с этим глава Белгородской области охарактеризовал ситуацию в регионе как сложную. Гладков призвал местных жителей слушать информацию, которая поступает из телеграм-каналов, где рассказывают о местонахождении вражеский БПЛА.

