Силы ПВО отразили атаку БПЛА на севере Ростовской области

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили воздушную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на севере Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Вражеские дроны были уничтожены в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском и Верхнедонском районах области.

В результате атаки возле хутора Солонцовский загорелась сухая трава. На данный момент возгорание уже потушили, никто из местных жителей не пострадал. Более подробная информация о последствиях на земле уточняется.

Ранее две женщины погибли в результате атаки украинских БПЛА по селу Головчино в Белгородской области. Одна из женщин скончалась от полученных ранений на месте происшествия. Второй пытались спасти жизнь в Борисовской центральной районной больнице, но врачам это не удалось.

Еще одна атака ВСУ была зафиксирована в Донецке. Под обстрелом оказалось поликлиническое крыло Республиканского центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии. В здании было выбито около 20 окон. Среди пациентов и персонала пострадавших не выявлено.