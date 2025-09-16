Активность акул возле пляжей Хургады могла стать последствием туристических рыбалок. Такое мнение высказали ихтиологи на фоне сообщений о риске появления морских хищниц в районе курортов Красного моря.

Доступ к воде закрывали на три дня на прошлой неделе. На данный момент ограничения сняты, но опасения остались.

Как вести себя, если рядом в воде появилась акула? Что теперь будет с турпотоком в Египет? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.