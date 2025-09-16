Politico: ЕС перенес представление санкций против РФ на неопределенный срок

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Alicia Windzio

Еврокомиссия не обнародует 19-й пакет санкций против России в среду, 17 сентября. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейского дипломата и чиновника одной из стран Евросоюза.

Издание уточняет, что решение было принято по причине смещения фокуса внимания с антироссийских санкций на оказание давления на Словакию и Венгрию. Это, по версии журналистов, нужно для того, чтобы данные страны "снизили зависимость от российской нефти".

В ЕК решили отложить представление новых ограничительных мер на неопределенный срок.

По информации СМИ, в новый пакет санкций не войдут ограничения на продажу энергоресурсов. Журналисты отметили, что у Евросоюза почти не остается инструментов для усиления давления на Россию.

При этом власти США предложили G7 ввести санкции в отношении теневого флота российских нефтяных танкеров и сетей, обеспечивающих торговлю. Также они хотят запретить страхование морских перевозок. Помимо этого, в предложениях американцев по антироссийским санкциям фигурируют ограничения в отношении "Роснефти".

Президент США Дональд Трамп называл санкции Европы в отношении России недостаточно жесткими. Он также обратил внимание на то, что некоторые европейские государства по-прежнему закупают российские энергоресурсы.

