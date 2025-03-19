В Мостуризме рассказали, гости из каких стран тратят в столице больше всех

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Туристы из Саудовской Аравии оказались самыми щедрыми из иностранных гостей, посетивших Москву в прошлом году. Средний чек на одного человека составил более 302 тысяч рублей. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Мостуризма.

Этот показатель рассчитывается на основе анализа трат посетителей с разными целями поездок, например, классический туризм или деловые туры. Однако в странах с наибольшими расходами значительная часть приезжих посещает Москву с целью отдыха.

Из Саудовской Аравии 96% всех визитов осуществляются с целью туризма. Также в топ вошли Бахрейн (285 тысяч рублей, 91% прибытий с целью туризма), Кувейт (272 тысячи, 97% прибытий с целью туризма) и Оман (251 тысяча, 95% прибытий с целью туризма).

Из Китая приезжает 24% гостей с деловыми целями, при этом траты деловых туристов включают в себя и культурную программу, посещение достопримечательностей и другие виды досуга.

Также в Мостуризме назвали продолжительность пребывания гостей из стран Ближнего Востока в Москве – она составляет от 9 до 12 дней. Наиболее длительные поездки в среднем занимают 12 дней у туристов из Бахрейна, по 10 дней – у гостей из Саудовской Аравии и Кувейта.

В свою очередь, туристы из Азиатско-Тихоокеанского региона проводят в Москве от 5 до 9 дней.

При этом самые высокие затраты в пересчете на один день поездки фиксируются у путешественников из Китая – 44 тысячи рублей, Саудовской Аравии – 31 тысяча, Кувейта – 29 тысяч, Омана – 28 тысяч, а Турции – 28 тысяч рублей.

"Развитие туризма связано больше чем с 50 отраслями экономики: гастрономией, транспортом, инфраструктурой, клиентским сервисом", – рассказала начальник управления программно-целевого планирования комитета по туризму Ольга Нечаева.

Кроме того, она подчеркнула, что туризм способствует созданию рабочих мест и увеличению доходов бюджета столицы. Например, по итогам 2024 года они превысили 225 миллиардов рублей, а общий вклад индустрии в экономику города оценивается более чем в 1,6 триллиона рублей.

Несмотря на то, что по объему путешествий доля иностранных туристов составляет только 10%, их вклад в общий оборот потребления достигает 20%. Если в 2019 году средний чек иностранного туриста был в 2–2,5 раза выше, чем у российского, то теперь он превышает его более чем в 4 раза.

Нечаева связала это с изменением качественного состава иностранных гостей – вместо групповых туристов приходят индивидуальные, привыкшие тратить больше в поездках.

В настоящее время комитет по туризму Москвы работает над формированием устойчивого образа столицы как значимого туристического направления не только в России, но и на мировой арене.

Чаще всего в Москву приезжают туристы из Китая, Индии, стран СНГ и Ближнего Востока. Для укрепления международных связей город проводит бизнес-миссии, участвует в отраслевых выставках и организует мероприятия, ориентированные на иностранных туристов, такие как фестиваль "Китайский Новый год в Москве".

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