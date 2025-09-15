Форма поиска по сайту

15 сентября, 13:15

Генконсульство Испании в Москве приостановило прием документов на выдачу виз

Генконсульство Испании в Москве приостановило прием документов на выдачу виз. В ведомстве уточнили, что ограничение будет действовать до появления дальнейших уведомлений и распоряжений.

Россиянам стало сложнее получить визы и других европейских стран. В частности, размер визового сбора вырос с 35 до 90 евро. Также увеличились сроки рассмотрения заявлений.

