Собянин: в Москве началось строительство дополнительного участка МСД

В Москве началось строительство дополнительного участка МСД, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Это будет отрезок трассы по Каспийской улице до улицы Севанской. Здесь собираются возвести и реконструировать в общей сложности около 2,5 километра дорог. Параллельно идут работы на соседнем участке – от Севанской улицы до Московского скоростного диаметра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.