"Новости дня": трамвайную линию на улице Академика Королева продлят до МЦД-3

У жителей Останкинского района появится альтернативный маршрут скоростного наземного транспорта. Трамвайную линию на улице Академика Королева продлят до МДЦ-3. На 1,5 километрах пути будет пять остановок.

Пассажиров будут довозить от телецентра "Останкино" вдоль улиц Дубовой рощи до МЦД. Там сделают развротный круг и конечную остановку. По расчетам экспертов, новая трамвайная линия улучшит транспортную доступность всего северо-востока.

Подробнее – в программе "Новости дня".