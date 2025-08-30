Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 августа, 13:20

Транспорт

"Новости дня": трамвайную линию на улице Академика Королева продлят до МЦД-3

"Новости дня": трамвайную линию на улице Академика Королева продлят до МЦД-3

"Новости дня": 9 новых магистральных маршрутов запустили в Москве с 2025 года

Опоздавшие на авиарейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом в РФ с 1 сентября

Школьники ознакомились с проектом высокоскоростной магистрали на форуме "Москва 2030"

Подвижной состав полностью обновят на Замоскворецкой линии в Москве к концу 2026 года

Эксперты рассказали, как хакеры могут взломать систему автомобиля

Пассажирка рейса Новосибирск – Москва напала на бортпроводниц

Вагон "Львенок-Москва" проехал по восстановленной трамвайной линии на Трифоновской улице

В Москве открылся новый подземный переход от Ленинградского вокзала до "Комсомольской"

Движение поездов временно остановлено между станциями метро "Тютчевская" и "Новаторская"

У жителей Останкинского района появится альтернативный маршрут скоростного наземного транспорта. Трамвайную линию на улице Академика Королева продлят до МДЦ-3. На 1,5 километрах пути будет пять остановок.

Пассажиров будут довозить от телецентра "Останкино" вдоль улиц Дубовой рощи до МЦД. Там сделают развротный круг и конечную остановку. По расчетам экспертов, новая трамвайная линия улучшит транспортную доступность всего северо-востока.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортгородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика