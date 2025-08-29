29 августа, 07:15Город
Школьники смогут увидеть роботов-гуманоидов на форуме "Москва 2030"
Школьники смогут погрузиться в мир высоких технологий и увидеть роботов-гуманоидов на одной из площадок форума "Территория будущего. Москва 2030".
Кроме того, в столичном парке 50-летия Октября в рамках программы "Мой район" работают более 10 площадок, включая три ключевых павильона: "Космос", "Робототехника" и "Биом". С начала августа их посетили уже полмиллиона человек.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.