Школьники смогут увидеть роботов-гуманоидов на форуме "Москва 2030"

Школьники смогут погрузиться в мир высоких технологий и увидеть роботов-гуманоидов на одной из площадок форума "Территория будущего. Москва 2030".

Кроме того, в столичном парке 50-летия Октября в рамках программы "Мой район" работают более 10 площадок, включая три ключевых павильона: "Космос", "Робототехника" и "Биом". С начала августа их посетили уже полмиллиона человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.