26 августа, 13:15Транспорт
Первая обкатка обновленной трамвайной линии состоялась на Трифоновской улице в Москве
В Москве прошла первая обкатка обновленной трамвайной линии на Трифоновской улице. Ее восстановили спустя 30 лет после прекращения движения на этом участке.
Теперь по новому пути проехал современный вагон "Львенок-Москва". Трамвай прошел в обе стороны в тестовом режиме. Он ехал, используя автономный ход и полностью отключившись от контактной сети.
Когда запустят новый трамвайный маршрут? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.