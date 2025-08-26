Первая обкатка обновленной трамвайной линии состоялась на Трифоновской улице в Москве

В Москве прошла первая обкатка обновленной трамвайной линии на Трифоновской улице. Ее восстановили спустя 30 лет после прекращения движения на этом участке.

Теперь по новому пути проехал современный вагон "Львенок-Москва". Трамвай прошел в обе стороны в тестовом режиме. Он ехал, используя автономный ход и полностью отключившись от контактной сети.

Когда запустят новый трамвайный маршрут? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.