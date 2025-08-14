"Новости дня": 100 вагонов "Львенок-Москва" поставят в столицу до конца 2026 года

Первый трамвай "Львенок-Москва" прибыл в трамвайное депо имени П. Л. Апакова, который открыли после реконструкции в районе Якиманка. В ближайшее время состав ждет обкатка и выход на маршрут. Перед запуском сотрудники пройдут специальное обучение. Вагоны трамвая оборудованы системой климат-контроля, мультимедийными экранами, розетками для зарядки телефонов и накопителями электроэнергии, которые позволят им проходить участок не менее четырех километров на автономном ходу с пассажирами в нормальном маршрутном режиме. До конца 2026 года в столицу поставят сто таких вагонов. Они поедут по новым трамвайным линиям, которые сейчас строят в Москве.



Пыльца амброзии добралась до Москвы. Это один из самых мощных летних аллергенов, который может провоцировать проблемы со здоровьем, вплоть до анафилактического шока. Аллергологи порекомендовали пациентам приготовиться и заранее начать принимать прописанные лекарства, потому что симптомы накрывают резко и часто сразу в полном спектре. Сезон цветения амброзии продлится в России до середины сентября.

Новые лифты установили в доме на улице Коновалова в районе Рязанском. Машины заменили во всех четырех подъездах. В новых лифтах есть инфракрасные датчики, которые не дают дверям закрыться, если в проеме есть препятствие, увеличенные кнопки с номерами этажей с подсветкой и шрифтом Брайля, современное табло, показывающее движение, количество этажей и точную остановку. Также специалисты увеличили дверные проемы на 50 миллиметров.