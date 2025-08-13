Форма поиска по сайту

13 августа, 22:15

Плановую замену асфальта на Тверской и 1-й Тверской-Ямской проведут в выходные

Тверскую и 1-ю Тверскую-Ямскую улицы перекроют в ближайшие выходные. Там полностью заменят асфальт. Движение приостановят с 21:00 пятницы, 15 августа, до 00:05 понедельника, 18 августа.

На Тверской нельзя будет проехать по участку между Настасьинским переулком и 1-й Тверской-Ямской улицей. На 1-й Тверской-Ямской улице перекроют отрезок между Тверской и Лесной улицами.

Ограничения также затронут участки Оружейного переулка, Садовой-Триумфальной улицы, улиц Чаянова, Гашека и Юлиуса Фучика. Кроме того, в списке 1-й и 2-й Тверские-Ямские переулки и переулок Александра Невского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Ефимцева

