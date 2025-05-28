"Известия": для регионов с аккуратными водителями могут снизить стоимость ОСАГО

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Российские власти планируют снизить стоимость обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) для аккуратных водителей. Об этом сообщает газета "Известия".

В настоящее время при формировании цены ОСАГО применяется территориальный коэффициент – то есть стоимость полиса отличается в зависимости от региона проживания водителя, рассказал эксперт Александр Щербаков.

Этот показатель учитывает плотность дорожного движения и средний размер выплаты. Однако система допускает ситуацию, когда автомобилисты из регионов с низкой аварийностью косвенно оплачивают убытки, связанные с высокими рисками в других субъектах России, уточнил собеседник издания.

По итогам прошлого года в перечень самых рисковых регионов вошли Ингушетия, Дагестан, Чечня, Камчатский край и Карачаево-Черкесская Республика. В десятку также попали Приморский край, Северная Осетия, Бурятия, Хабаровский край и Кабардино-Балкария.

Существующие территориальные коэффициенты не учитывают признаки мошенничества и недобросовестные практики, подчеркнули в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Там считают, что нужно пересмотреть подход к выявлению таких регионов и менять тарифы по ОСАГО. А в местах, где на дорогах более безопасно, – снижать цену полиса.

Более кардинальное решение – расширить тарифный коридор, чтобы страховые компании устанавливали цену полиса исходя из реальной убыточности, сказал эксперт Сергей Демидов. Другой вариант – вместо единых коэффициентов для областей можно разделить территории на муниципальные районы или микрорайоны городов, предложил Щербаков. По его словам, такой подход применяется в некоторых европейских странах, там цена аналога ОСАГО зависит от конкретного адреса регистрации автомобиля.

Если нововведения будут приняты, то для самых рисковых регионов цена ОСАГО может увеличиться на 30–50%, если убыточность полностью переложить на местных водителей, уточнила специалист Ирина Франк. При этом для других регионов цена полиса снизится на 10–20%.

Ранее зампред Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в стране отдельную страховку для "трезвых водителей". По его мнению, если во время такой услуги произошло ДТП, то убытки лягут не на временного водителя, а на владельца машины. В таком случае он предложил ввести специальный страховой полис, который сможет защитить собственника авто.