"Новости дня": поезда "Москва-2024" запущены на новых участках Троицкой линии метро

Поезда "Москва-2024" начали курсировать на новых участках Троицкой линии метро. В частности, их можно увидеть на станции "Генерала Тюленева" в районе Теплый стан.

Данный тип составов отличается своим плавным ходом и наличием системы климат-контроля. Кроме того, максимальная вместимость поездов "Москва-2024" увеличилась на 10% по сравнению с вагонами типа "Номерной". Подробнее – в программе "Новости дня".

