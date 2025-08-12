В России штрафы за шумные автомобили могут вырасти в 10 раз

В Госдуме готовят ко второму чтению законопроект о десятикратном увеличении штрафов за громкие автомобили. Штраф за превышение уровня шума свыше 96 децибел может вырасти с 500 до 5 тысяч рублей, а регионы смогут устанавливать сумму до 30 тысяч.

Нарушителей будут фиксировать шумомеры, совмещенные с видеокамерами. Шумной машину делают с помощью специальных глушителей. Чаще всего на них жалуются жители районов с активной ночной жизнью, например, на Патриарших прудах в Москве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.