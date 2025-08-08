В ГД назвали бессилием введение штрафа за отказ уступать место беременным

Фото: Агентство "Москва"/Михаил Сипко

Штрафами за отказ уступить место можно вызвать агрессивное отношение к беременным. Такое мнение выразила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в интервью Москве 24.

Так она прокомментировала инициативу председателя партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича. В беседе с "Абзацем" он предложил оборудовать в общественном транспорте места для беременных женщин и пожилых людей. При этом он заметил, что не относящиеся к этой категории граждане не будут иметь права туда садиться. Тем, кто решит нарушить это правило, будет грозить административная ответственность и штраф в размере 1 000 рублей.

Останина возразила, заявив, что наказание за такое нарушение демонстрирует бессилие общества. Она заметила, что всегда к женщинам было уважительное отношение, которое сегодня выражается в государственной поддержке, а также в праве "на особое место в общественном пространстве".

"Высокая миссия, которой наделила женщину природа, обязывает окружающих ей восхищаться, поэтому важно создавать все условия, чтобы она эту миссию исполнила. Ведь это совсем не много – уступить место, но это знак особенного отношения общества к будущей маме", – пояснила депутат.

По ее мнению, вместо введения штрафов надо поднимать общую культуру общества, начиная с семьи. Останина отметила, что процесс воспитания проходит через всю жизнь, и участвуют в нем не только семья и педагоги, но и общество, в том числе через социальные сети и СМИ.

"Это комплексная проблема. Штрафами можно вызвать даже агрессивное отношение к беременной", – заключила эксперт.

Ранее Владимир Путин подписал закон об увеличении пособия беременным студенткам. Предполагается, что размер выплат повысят до 100% от прожиточного минимума. Пособие будет действовать только для тех студенток, которые обучаются в очном формате. Закон вступит в силу с 1 сентября текущего года.

