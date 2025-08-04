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04 августа, 12:15

Экономика

Средняя стоимость ОСАГО в России снизилась на почти 5%

Средняя стоимость ОСАГО в России снизилась на почти 5%

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В России дешевеет полис ОСАГО. По итогам первого полугодия средняя стоимость страховки снизилась почти на 5%.

Согласно данным Российского союза автостраховщиков, в июле 2024 года средняя цена годового полиса составляла 7 546 рублей, а в июне 2025 года – 7 184 рубля.

При этом средний размер страховой выплаты по ОСАГО вырос на 16,5%, с 94 500 рублей в прошлом году до 110 000 рублей в текущем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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