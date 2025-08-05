05 августа, 14:30Экономика
Квазирассрочки начали распространяться на российском авторынке
Квазирассрочки начали распространяться на российском авторынке. В таких случаях машину покупают в кредит со сложной ставкой – сначала она составляет одну сотую процента, но затем повышается до рыночной.
Какие риски есть у этой схемы? Об этом в эфире телеканала Москва 24 расскажет экономический обозреватель Евгений Беляков.
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