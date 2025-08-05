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05 августа, 14:30

Экономика

Квазирассрочки начали распространяться на российском авторынке

Квазирассрочки начали распространяться на российском авторынке

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Квазирассрочки начали распространяться на российском авторынке. В таких случаях машину покупают в кредит со сложной ставкой – сначала она составляет одну сотую процента, но затем повышается до рыночной.

Какие риски есть у этой схемы? Об этом в эфире телеканала Москва 24 расскажет экономический обозреватель Евгений Беляков.

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