Квазирассрочки начали распространяться на российском авторынке. В таких случаях машину покупают в кредит со сложной ставкой – сначала она составляет одну сотую процента, но затем повышается до рыночной.

Какие риски есть у этой схемы? Об этом в эфире телеканала Москва 24 расскажет экономический обозреватель Евгений Беляков.