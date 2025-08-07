Турецкие авиакомпании запретили использовать пауэрбанки во время полета. Зарядные устройства могут изъять прямо на регистрации.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин объяснил, что многие международные авиакомпании вводят такие меры с целью безопасности. Он напомнил о случаях, когда происходили задымления и возгорания в салоне самолета во время выполнения рейса.

