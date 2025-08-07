Форма поиска по сайту

07 августа, 22:30

Турецкие авиакомпании запретили использовать пауэрбанки во время полета

Туристы начали отказываться от all inclusive в пользу оздоровительных поездок

С 1 сентября в России введут обязательную аккредитацию мест размещения для туристов

Москва приняла 26 миллионов туристов в прошлом году

Количество запросов на летние туры в Крым выросло в два раза в 2025 году

Несколько российских туристов отравились во время отдыха на Кубе

В Госдуме предложили создать госпрограмму спортивного кешбэка

На Бали обезьяна украла у российского туриста телефон и наушники

Спрос на гастрономические путешествия вырос в России на 30%

Россиян предупредили о мошеннической схеме с получением виз

Турецкие авиакомпании запретили использовать пауэрбанки во время полета. Зарядные устройства могут изъять прямо на регистрации.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин объяснил, что многие международные авиакомпании вводят такие меры с целью безопасности. Он напомнил о случаях, когда происходили задымления и возгорания в салоне самолета во время выполнения рейса.

