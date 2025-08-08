Милонов раскритиковал идею штрафов за отказ уступить место беременным

В России предложили штрафовать тех, кто отказывается уступать место в общественном транспорте беременным и пожилым. Москва 24 разбиралась, реализуема ли эта идея и какими еще способами можно бороться с проблемой.

"Была культура, а теперь ее нет"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил ввести специализированные места в общественном транспорте для беременных и пожилых, обозначив их специальным цветом или знаком на стекле. За отказ уступить сиденья этим категориям пассажиров необходимо штрафовать на 1 000 рублей, убежден политик, который намерен обратиться по этому вопросу к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

"Раньше над теми, кто не уступал место, смеялись, их осуждали. Это была культура, а теперь ее нет. Сейчас порой попросишь уступить место, а тебя не то что проигнорируют, но и оскорбят вдогонку. К сожалению, я не раз наблюдал подобные ситуации", – отметил он в беседе с "Абзацем".





Сергей Малинкович председатель партии "Коммунисты России" Другие категории граждан, которые будут занимать эти места и не реагировать на просьбы уступить место, нужно штрафовать. В транспорте есть камеры, а в метро также многие используют биометрию, поэтому отследить таких персонажей можно.

"Если закон будет принят, думаю, в народе его будут звать антихамским законом", – заключил политик.

Однако с необходимостью вводить штрафы не согласилась глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. В разговоре с Москвой 24 она отметила, что подобные меры в конечном итоге могут вызвать обратный эффект, поэтому необходимо сделать упор на воспитании нравственных ценностей в обществе.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Процесс воспитания проходит через всю жизнь, и участвуют в нем не только семья и педагоги, но и общественное пространство. Это и средства массовой информации, и социальные сети. Это комплексная проблема. А штрафами можно вызвать даже агрессивное отношение к беременной.

Радикальные меры же лишь "демонстрируют бессилие общества" перед этой проблемой, убеждена парламентарий.

"Высокая миссия, которой наделила женщину природа, обязывает окружающих ей восхищаться, поэтому важно создавать все условия для того, чтобы она эту миссию исполнила. Ведь это совсем немного – уступить место, но это знак особенного отношения общества к будущей маме", – отметила депутат.

"Все сидят в гаджетах и редко смотрят вокруг"

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в разговоре с Москвой 24 предложил вместо административных наказаний раздавать беременным специальные значки с обозначением их статуса.

"Иногда человек может просто не заметить, что женщина в положении, или уснуть во время поездки и упустить, что в транспорт зашел пожилой человек. В таком случае наказание может быть несправедливым", – заметил Милонов.





Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства У беременных должны быть специальные опознавательные значки, чтобы девушка получала преимущество. Все будут понимать, что ее нужно пропустить вперед в очереди, уступить место в транспорте. Саму будущую маму это избавит от неловкости, что она должна кого-то просить о чем-то. Ведь на ранних сроках не всегда заметно, что женщина ждет ребенка.

При этом даже в случае введения таких штрафов норму будет трудно применить на практике, объяснил Москве 24 юрист Вадим Штуль.

"Обязанность контролировать соблюдение правил пользования транспортом лежит на водителе или кондукторе. Но у них нет реальных рычагов воздействия: они не могут задержать пассажира или составить протокол. Фактически, штрафуют чаще всего только если нарушение фиксируется сотрудником полиции, что в переполненном транспорте случается редко", – объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что уступить место тем, кому трудно стоять, – это прежде всего "акт вежливости, уважения и человечности". Независимо от того, грозит ли за это штраф или нет, добавил юрист.

При этом эксперт по этикету Екатерина Богачева в беседе с Москвой 24 призвала не акцентировать внимание на беременности и уступать место женщине, даже если она не находится в положении.

"Уступая место женщине, мужчина проявляет знак внимания. В светском этикете дама имеет преимущество. Но дело в том, что в связи с широким использованием гаджетов люди стали редко обращать внимание на любую ситуацию вокруг себя. Например, в метро сидит ряд мужчин, надев наушники и смотря в экраны, и заходит пожилой человек. Его попросту не видят", – сказала она.





Екатерина Богачева эксперт по этикету В транспорте регулярно напоминают о необходимости уступать места определенным категориям лиц, но пассажиры не слышат эту коммуникацию. Возможно, стоит ее актуализировать, преобразовать в бегущие строки, картинки. Хороший вариант – закрепить большее количество мест за определенными категориями. Возможно, их стоит выделить цветом сидений, как это сделано в поездах МЦК.

Подобные изменения поспособствуют воспитанию внимательности к окружающим, заключила Богачева.

