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06 мая, 18:25

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Терапевт Хухрев: боль в спине при беременности может сигнализировать о пиелонефрите

Позвоночник под давлением: как облегчить боль в спине при беременности

Боль в спине во время беременности зачастую считается естественной. Однако иногда дискомфорт может стать сигналом для обращения к врачу. Как распознать опасность и облегчить неприятные ощущения, рассказал врач-терапевт, врач общей практики, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в программе "Доктор 24".

Полная перестановка

Фото: 123RF/dolgachov

Позвоночник в целом подвергается серьезным нагрузкам во время беременности, поэтому и появляются боли в спине, рассказал Алексей Хухрев.

Сам по себе взрослый плод весит около 4 килограммов. Также нужно учитывать массу околоплодных вод и матки. Вместе все это весит около 9 килограммов.
Алексей Хухрев
врач-терапевт, врач общей практики, кандидат медицинских наук

Боли в спине связаны еще и с тем, что у беременных меняется связочный аппарат: хрящи и связки становятся более эластичными, чтобы таз смог пропустить ребенка, добавил врач.

Тем не менее иногда боль сигнализирует о серьезных проблемах, например, инфекции мочевыводящих путей.

"Когда брюшная полость заполняется растущей маткой, появляются препятствия к оттоку мочи, поэтому повышается риск развития пиелонефрита (воспалительное заболевание почек. – Прим. ред.)", – предупредил терапевт.

При нетипичной боли, которая отдает в половые органы и сопровождается тошнотой, рвотой, высокой температурой и ознобами, нужно срочно обратиться к врачу.

Как справиться с болью

Фото: 123RF/hryshchyshen

При беременности часто используют бандаж. Он распределяет вес живота не только на поясницу, но и на плечи, отметил специалист.

Также женщинам рекомендуется носить удобную обувь с супинатором. Дело в том, что стопа может уплощаться, а правильная стелька помогает поддержать ее свод.

Помимо этого, рекомендуется приобрести подушку для беременных, которая хорошо поддерживает живот, и периодически посещать расслабляющий мышцы массаж, заключил Хухрев.

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