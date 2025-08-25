Форма поиска по сайту

25 августа, 18:10

Транспорт

"Новости дня": новый путепровод через пути МЦД-2 соединит несколько районов Москвы

"Новости дня": новый путепровод через пути МЦД-2 соединит несколько районов Москвы

Пассажирка летевшего из Новосибирска самолета напала на бортпроводниц

Москвичи совершили 360 млн поездок на автомобилях каршеринга за 10 лет

Пользователи каршеринга совершили 360 млн поездок за 10 лет работы сервиса в Москве

Московский каршеринг отметил 10-летний юбилей

Сергей Собянин: начинается строительство путепровода через пути МЦД-2

"Это Москва. Инфраструктура": троечники

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 25 августа

"Новости дня": навес "сухие ноги" установят на вокзале Славянский бульвар

В России предложили лишать водителей прав за незаконное использование знака "инвалид"

Новый путепровод в Москве соединит районы Аэропорт, Коптево, Тимирязевский и Савеловский. Его построят через пути МЦД-2 от улицы 8 Марта до улицы Приорова. Кроме того, собираются реконструировать прилегающие дороги. Там оборудуют остановки, дополнительные светофоры и наземные пешеходные переходы. Вблизи улицы Академика Ильюшина построят подземный переход.

Штраф от 5 до 15 тысяч рублей могут выписать за переполненный почтовый ящик. Формально такого нарушения нет. Однако если ящик переполнен, то владельца могут привлечь по статье о нарушении пожарной безопасности.

Цифровой маммограф впервые появился в поликлинике столичного района Северный. Современное оборудование установили после реконструкции. Уровень диагностики на таком аппарате нового поколения максимально точный, а патологии можно обнаружить на ранних стадиях.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
транспортстроительствообществомедицинагородвидео

