"Новости дня": новый путепровод через пути МЦД-2 соединит несколько районов Москвы

Новый путепровод в Москве соединит районы Аэропорт, Коптево, Тимирязевский и Савеловский. Его построят через пути МЦД-2 от улицы 8 Марта до улицы Приорова. Кроме того, собираются реконструировать прилегающие дороги. Там оборудуют остановки, дополнительные светофоры и наземные пешеходные переходы. Вблизи улицы Академика Ильюшина построят подземный переход.

Штраф от 5 до 15 тысяч рублей могут выписать за переполненный почтовый ящик. Формально такого нарушения нет. Однако если ящик переполнен, то владельца могут привлечь по статье о нарушении пожарной безопасности.

Цифровой маммограф впервые появился в поликлинике столичного района Северный. Современное оборудование установили после реконструкции. Уровень диагностики на таком аппарате нового поколения максимально точный, а патологии можно обнаружить на ранних стадиях.

