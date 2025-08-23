На ЦКАД в районе Дмитровского шоссе изменится схема движения ночью 26–28 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На 28–29 километре ЦКАД в районе пересечения с Дмитровским шоссе 26, 27 и 28 августа с 00:00 до 5:00 будет изменена схема движения авторанспорта в обоих направлениях. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании "Автодор".

Ограничения связаны с проведением строительных работ транспортной развязки. В ночное время запланирован монтаж металлоконструкций и фундаментов рамных опор. В этот период будут организованы краткосрочные остановки движения автомобилей в оба направления продолжительностью не более 20 минут.

В комании также подчеркнули, что объезд этого участка дороги предусмотрен по трассе А107 "Московское малое кольцо" и Дмитровскому шоссе.

Ранее столичный Дептранс предупредил, что движение автотранспорта на ряде участков улицы Юных Ленинцев на юго-востоке Москвы ограничат с 26 августа до 20 ноября. Ограничения связаны с проведением строительных работ.