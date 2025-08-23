Движение транспорта на улице Юных Ленинцев частично ограничат с 26 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение автотранспорта на ряде участков улицы Юных Ленинцев на юго-востоке Москвы ограничат с 26 августа до 20 ноября, сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

Ограничения связаны с проведением строительных работ. С 26 августа по 3 сентября они будут действовать в районе дома 54, строения 3. С 3 сентября по 20 ноября – от улицы Зеленодольская до дома 54, строения 3. Для движения будет частично закрыта одна полоса, также на данных участках дороги будет недоступна парковка.

Ранее Дептранс сообщил, что с 25 августа до 30 октября одна-две полосы будут недоступны для проезда на участках МКАД в районе 15-го километра. Временные ограничения связаны с проведением инженерных работ.

Также движение автотранспорта на участках улиц Пивченкова и Олеко Дундича будет ограничено до 30 августа 2026 года. На улице Пивченкова от дома 7 до дома 9 и улице Олеко Дундича от дома 34 до дома 34, строения 1, для движения будет недоступна одна полоса и запрещена парковка.