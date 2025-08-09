Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 августа, 23:55

Транспорт

"Мой район. Новости": подземный переход под ж/д путями открылся в Щербинке

"Мой район. Новости": подземный переход под ж/д путями открылся в Щербинке

"Мой район. Новости": подземный переход под ж/д путями МЦД-2 открыли в Щербинке.

Рейд среди водителей мотоциклов начали проводить в Москве

Депутат Нилов предложил увеличить штрафы за авиадебош

Запрет на пользование пауэрбанками на авиарейсах ОАЭ вступит в силу с 1 октября

В Москве запустили рекордный 220-й электробусный маршрут

График поездов на Курском и Рижском направлениях МЖД изменится 9 и 10 августа

В аэропорту Сочи задержаны рейсы из-за атаки БПЛА

Новости регионов: аэропорт Сочи возобновил работу после атаки БПЛА

"Мой район. Новости": депо "Столбово" открылось в Коммунарке

В Щербинке открыли подземный переход под железнодорожными путями второго диаметра. Он расположен примерно посередине между станциями Щербинка и Остафьево, которыми ежедневно пользуются тысячи людей.

Ширина прохода составляет 4 метра, длина – почти 100 метров. Строители сделали удобные входы и выходы на улицах Новостроевской и Железнодорожной. Для выполнения работ было применено высокотехнологичное оборудование.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Программа: Мой район. Новости
транспортгородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика