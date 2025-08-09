09 августа, 23:55Транспорт
"Мой район. Новости": подземный переход под ж/д путями открылся в Щербинке
В Щербинке открыли подземный переход под железнодорожными путями второго диаметра. Он расположен примерно посередине между станциями Щербинка и Остафьево, которыми ежедневно пользуются тысячи людей.
Ширина прохода составляет 4 метра, длина – почти 100 метров. Строители сделали удобные входы и выходы на улицах Новостроевской и Железнодорожной. Для выполнения работ было применено высокотехнологичное оборудование.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".