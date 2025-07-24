Москвич рассказал о поисках девушки, с которой познакомился в храме 8 лет назад

Москвичу Александру Красникову было достаточно одного взгляда, чтобы влюбиться. Уже 8 лет романтик пытается найти девушку по имени Наталья.

Александр познакомился с ней в очереди в храм. Он предложил девушке вместе скрыться от дождя под своим зонтом. Однако на входе их разъединила по разным потокам охрана. С того момента москвич ведет упорные поиски Натальи.

Ради возлюбленной Александр оставил свою карьеру инженера и ушел работать курьером в пиццерию, чтобы чаще бывать в разных районах и общаться с людьми. Также он создал ее фоторобот. Москвич спрашивает о брюнетке с голубыми глазами у прохожих, расклеивает объявления на жилых домах и ищет ее в интернете.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.